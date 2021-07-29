Власти Кипра ужесточили правила въезда для украинцев, которые не привились от коронавируса одной из семи признанных на территории государства вакцин.

Об этом сообщает верифицированный Минздравом Украины телеграм-канал "Коронавірус_інфо".

Начиная с этой недели таким туристам необходимо иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный за не более, чем за 72 часа до пересечения границы. Также им нужно будет сделать повторный ПЦР-тест уже после прилета. При этом невакцинированным украинцам придется прождать 3 часа на самоизоляции до получения результата.

Что касается вакцинированных пассажиров, то они, при наличии сертификата вакцинации международного образца, который выдали органы власти, могут въезжать на территорию страны без каких-либо тестов.

На данный момент, по данным МИД Украины, Кипр признает следующие вакцины:

Janssen/Johnson & Johnson;





Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca);





Pfizer-BioNTech;





Moderna;





"Спутник V" (Гам-КОВИД-Вак);





Sinopharm (BBIBPCOVID-19);





Sinovac (CoronaVac).

Что касается вакцинированных индийским препаратом Covishield, то им повезло меньше - эта вакцина по состоянию на 26 июля не входила в перечень таких, которые позволяют приезжать на Кипр без ПЦР-теста. Таким образом, к ним относятся те же правила, которые касаются не получивших никакой вакцины туристов.

Напомним, власти Кипра перестали требовать результаты ПЦР-тестов от привитых украинцев еще с 1 июля. Однако на тот момент вакцина CoronaVac, которая является одной из основных для иммунизации в Украине, страной не признавалась.

Ранее "Страна" разбиралась, куда еще пускают украинцев, привитых CoronaVac.