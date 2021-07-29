Covishield не считается. Кипр ужесточил правила въезда для украинцев
Власти Кипра ужесточили правила въезда для украинцев, которые не привились от коронавируса одной из семи признанных на территории государства вакцин.
Об этом сообщает верифицированный Минздравом Украины телеграм-канал "Коронавірус_інфо".
Начиная с этой недели таким туристам необходимо иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный за не более, чем за 72 часа до пересечения границы. Также им нужно будет сделать повторный ПЦР-тест уже после прилета. При этом невакцинированным украинцам придется прождать 3 часа на самоизоляции до получения результата.
Что касается вакцинированных пассажиров, то они, при наличии сертификата вакцинации международного образца, который выдали органы власти, могут въезжать на территорию страны без каких-либо тестов.
На данный момент, по данным МИД Украины, Кипр признает следующие вакцины:
- Janssen/Johnson & Johnson;
- Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca);
- Pfizer-BioNTech;
- Moderna;
- "Спутник V" (Гам-КОВИД-Вак);
- Sinopharm (BBIBPCOVID-19);
- Sinovac (CoronaVac).
Что касается вакцинированных индийским препаратом Covishield, то им повезло меньше - эта вакцина по состоянию на 26 июля не входила в перечень таких, которые позволяют приезжать на Кипр без ПЦР-теста. Таким образом, к ним относятся те же правила, которые касаются не получивших никакой вакцины туристов.
Напомним, власти Кипра перестали требовать результаты ПЦР-тестов от привитых украинцев еще с 1 июля. Однако на тот момент вакцина CoronaVac, которая является одной из основных для иммунизации в Украине, страной не признавалась.
Ранее "Страна" разбиралась, куда еще пускают украинцев, привитых CoronaVac.