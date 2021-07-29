В четверг, 29 июля, глава Украины Владимир Зеленский представил новое командование Генерального штаба ВСУ.

Об этом он заявил во время выступления перед военными ССО в Житомирской области.

Главнокомандующим Вооруженных сил Украины стал генерал-майор Валерий Залужный, Генштаб ВСУ возглавил генерал-майор Сергей Шаптала, а заместителем главнокомандующего ВСУ назначили Евгения Мойсюка.

По словам главы страны, он уже подписал соответствующие указы о назначениях.

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Напомним, вчера Зеленский уволил главу Генштаба вооруженных сил Сергея Корнийчука, командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Евгения Мойсюка и командующего Операцией объединенных сил на востоке страны Владимира Кравченко.

Перед этим президент решил уволить Руслана Хомчака с поста главнокомандующего ВСУ. Новым главнокомандующим стал генерал-майор Валерий Залужный.

Кроме того, на прошлой неделе Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Валерия Кондратюка, заменив его Александром Литвиненко, который возглавлял ранее Национальный институт стратегических исследований.