Вечером в среду, 28 июля, в районе полуострова Аляска произошло мощное землетрясение магнитудой 8,2 из возможных 9 по шкале Рихтера из возможных 9. После этого в Соединенных Штатах заявили об угрозе цунами на большей части побережья.

Об этом сообщает американская телерадиосеть Си-Би-Эс.

В 91 километре от населенного пункта Перривилл, который расположен в 500 милях к юго-западу от Анкориджа, крупнейшего города Аляски, находился эпицентр подземных толчков. Также там произошло около десятка афтершоков (повторных толчков). Магнитуда самого сильного из них составила 6,2.

В Центр землетрясений Аляски сообщили, что подземные толчки ощущались на всем полуострове Аляски.

"Это крупнейшее землетрясение в регионе Аляски с 1965 года", - сообщаил Майкл Уэст, сейсмолог из центра.

Также сейсмологи добавили, что Аляска является частью сейсмически активного "Тихоокеанского вулканического огненного кольца".

Место, где произошло землетрясение возле Аляски. Скриншот: Гугл-карта

После землетрясения в США объявили угрозу цунами и опубликовали схема ожидаемого его распространения. Американские власти заявили, в ряде населенных пунктов объявили эвакуацию.

Схема ожидаемого распространения цунами. Скриншот: t.me/rian_ru

Отметим, в марте 1964 года в Аляску произошло самое сильное землетрясение силой 9,2 балла. Оно опустошило Анкоридж и вызвало цунами, обрушившееся на залив Аляски, западное побережье США и Гавайи. В результате землетрясения и цунами погибло более 250 человек.

Ранее мы рассказывали, что в Грузии неподалеку от столицы произошло землетрясение. Эпицентр землетрясения находился на глубине десяти километров.

Также рассказывали, как в Японии произошло мощное землетрясение. Тогда тоже сообщали об угрозе цунами.