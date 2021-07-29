Украинская школа политических студий хочет присвоить стипендию в честь убитой херсонской активистки Катерины Гандзюк известному своими ультраправыми взглядами Сергею Филимонову (он же - "Сын Перуна", в прошлом - функционер "Национального корпуса").

Украинская школа политических студий (УШПС) является совместным проектом Лаборатории законодательных инициатив и Совета Европы, была основана в 2005 году по случаю десятилетия вступления Украины в Совет Европы.

Напомним, что Филимонов является одним из организаторов погрома Офиса президента в поддержку радикала Сергея Стерненко, которого суд признал виновным в похищении человека.

Стипендия в честь убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк была создана в 2018 году. В 2015 году Екатерина Гандзюк проходила курс обучения в УШПС. В 2019 стипендию имени Гандзюк получил Денис Бигус.

"Филимонов известен своими откровенными нацистскими взглядами. Он вместе с группой российских нацистов нападал на нашу антифашистскую акцию памяти российских оппозиционеров Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой в Киеве возле кинотеатра "Жовтень" в 2016 году, - рассказывает "Стране" правозащитник Владимир Чемерис. - УШПС - это площадка для людей, которые называют себя либералами или неолибералами, которые работают за гранты западных организаций. Такие организации формируют культуру нетерпимости к инакомыслящим, они поддерживают атаки на граждан с противоположной точкой зрения.

Посредством таких организаций как Украинская школа политических студий таким людям как Филимонов отбеливают репутацию после того как они нападают на людей.

Организация "Гонор" которую возглавляет Филимонов создавалась националистами, которые ранее находились еще в одной неонацистской организации - "Азов". Они занимаются травлей инакомыслящих. Сам Филимонов неоднократно организовывал физические атаки на людей которые противостояли переименованию проспекта Ватутина на проспект Шухевича в Киеве.

Действия этих неонацистов поддерживает нынешняя власть. Тот же Филимонов не понёс ответственности за все нападения на людей которые совершил, за погром Офиса президента в поддержку Стерненко", - заявил Чемерис.

Правозащитник также считает, что присвоение стипендии УШПС Сергею Филимонову это маячок всем неонацистам, с призывом к действию.

"Когда люди с неонацистскими взглядами видят, что таких как они не наказывают, а наоборот поощряют за их позицию, они это воспринимают как призыв к действию. Что за нападения на людей в Украине поощряют а не наказывают", - говорит правозащитник.

Ранее "Страна" писала, что Филимонов пришел на суд после погрома Офиса президента в худи "Все копы - ублюдки".

Также сообщалось, что Филимонову, которому вручили подозрение из-за погрома на Банковой, грозит до семи лет в тюрьме.

Напомним, Сергей Филимонов снялся в оплаченном государством фильме Сенцова.