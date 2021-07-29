В ожидании третьей волны коронавируса украинский Минздрав обдумывает внедрение в стране дополнительных антиэпидемических мер. В качестве самой вероятной из них представители ведомства выделяют введение внутреннего ковид-сертификата в виде QR-кода, по которому украинцев будут пускать в публичные места.

Об этом главный санврач Украины Игорь Кузин рассказал изданию "Украинская правда".

По его словам, Минздрав изучает опыт других стран, в которых привитым от коронавируса гражданам предлагаются какие-то преимущества: например, пропуск на публичные мероприятия или более простой доступ к определенным сервисам.

Скорее всего, по словам Кузина, такую же систему внедрят в Украине. В министерстве планируют максимально использовать внутренние ковид-сертификаты, сделав их неким пропуском.

Пока что такие сертификаты находятся на этапе тестирования, окончательного решения, как они будут функционировать в разных зонах карантина, нет. Минздрав примет решение об этом позже. Впрочем, уже ясно, что документ будет представлять собой QR-код, содержащий информацию о том, переболел ли его обладатель, прошел ли он вакцинацию, а также какие результаты тестов на коронавирус он получил.

В Минздраве признают, что внедрение ковид-сертификатов требует соблюдения баланса в части соблюдения прав человека. Особенно учитывая тот факт, что некоторым прививки противопоказаны по медицинским причинам. В ведомстве планируют "перенимать лучшие практики", чтобы не вызвать негативную общественную реакцию.

Также в Украине сохранится требование носить маски. Отменят его только в том случае, если большинство украинцев пройдут курс вакцинации от коронавируса, что приведет к снижению риска распространения болезни.

Стоит отметить, что подобная система QR-кодов недавно действовала в Москве в течение трех недель. За использование поддельных кодов в России собирались сажать граждан на срок до двух лет.

Ранее мы уже сообщали о планах правительства ввести в Украине систему QR-кодов, содержащих данные о прививках и перенесенном коронавирусе. Тогда речь шла о том, что украинцы должны будут чекиниться перед походом в рестораны или другие общественные места.

Напомним, "Страна" писала о том, что ковид-сертификат привитых украинцев будет действителен полгода.

Также мы рассказывали, что с осени украинцы смогут получать бумажные ковид-сертификаты.