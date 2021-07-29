Лидер популярной украинской рок-группе "Green Grey", которой не позволили выступать на День Независимости, Андрей Яценко (Дизель) рассказал в интервью "Стране" о причинах такого внезапного решения.

По его словам, в этой ситуации сыграли роль не только Офис Президента и организатор концерта, продюсер Сергей Перман, но и коллеги по цеху.

"У меня есть информация, что топовые украинские артисты шантажировали Офис президента тем, что они не будут выступать на одной сцене с русскоязычными артистами. То есть нами. Информация от очень достоверного источника", - заявил исполнитель.

Однако, упоминать конкретные фамилии Яценко отказался.

"Я прежде хочу сам с ними поговорить. Но если так, это очень тревожно. Одно дело – Офис президента решил сделать все по-украински. А если это сами артисты… Тогда мы сами еще не осознаем, насколько плохи наши дела", - объяснил он.

Кроме этого, музыкант добавил, что "Green Grey" - не единственная топовая группа, которая не появится на концерте ко Дню Независимости.

"Не взяли группу "Тартак", с ними об этом даже не разговаривали. Что странно. Посмотрим, будет ли группа "5'nizza" – но я вам уже сейчас скажу, что не будет", - сказал он.

Яценко предполагает, что на празднике также могут не выступить такие популярные коллективы, как "Скрябин" и "Плач Єремії".

"Не знаю, есть ли у него легендарные украинские песни? И вообще Бабкин – легендарный? Он крутой чувак с хорошим ценником. Но он легендарный? Вот Юрко Юрченко – легендарный, но будет ли он на концерте? Нет. Хотя он никуда не уехал, он в Украине и достаточно активен в своих творческих проявлениях. У него две группы – он поет в группе "Скрябина" партию Кузьмы, и со своей группой Yurcash. Это два легендарных проекта. И их на концерте не будет. "Плач Єремії", "Табула раса", Виктор Павлик – прекрасен, легенда. Все они должны быть на 30-летии. Будут ли? Не знаю", - резюмировал Яценко.

Полный текст интервью с лидером группы "Green Grey" Андреем Яценко можно прочесть по ссылке.

Напомним, недавно рок-группе "Green Grey" не позволили выступить на Дне Независимости Украины из-за того, что их песни на русском языке.

Позже в Офисе президента прокомментировали такой запрет. На Банковой считают, что дуэт "желает привлечь к себе внимание на искусственно раздутом конфликте".