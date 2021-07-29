Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 29 июля, во время визита Житомирскую область подписал законы об основах национального сопротивления (№5557) и об увеличении численности Вооружённых сил Украины на 11 тысяч военнослужащих (№5558).

Видео выступления президента перед военнослужащими Сил специальных операций (ССО) в Житомирской области опубликовал Офис президента в Facebook.

По его словам, мероприятия национального сопротивления будут осуществляться как на подконтрольной, так и на временно оккупированных территориях Украины.

"Я с радостью подписываю эти два важных закона, именно здесь, именно в этот важный, ваш профессиональный день", - сказал Зеленский.

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Напомним, 16 июля Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект Зеленского "О национальном сопротивлении", которые подразумевает создание сил территориальной обороны при ВСУ и добровольческих отрядов.

Документ предполагает, что национальное сопротивление является составной частью комплексной обороны страны, которая включает в себя комплекс мероприятий для максимально широкого привлечения граждан Украины к обеспечению военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны, сдерживания и отпора агрессии.

Руководить нацсопротивлением будет верховный главнокомандующий Вооруженными силами - президент Украины.

Подробнее о том, в чем суть законопроекта "О национальном сопротивлении" можно прочитать в материале "Страны".

Тогда же парламент поддержал и законопроект №5558 об увеличении численности ВСУ на 11 тыс. человек в связи с принятием закона "Об основах национального сопротивления". Таким образом общая численности украинской армии была доведена до 261 тыс. человек.