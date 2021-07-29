В Киеве под суд пойдет житель Днепра, который избил журналиста телеканала "Наш" Алексея Пальчунова под Шевченковским районным управлением полиции. Мужчине грозит пять лет тюрьмы.

Об этом сообщила столичная городская прокуратура в Телеграм-канале.

Согласно следствию, инцидент произошел 4 февраля текущего года. Тогда подозреваемый умышленно мешал журналистам канала "Наш" вести видеосъемки. Он начал вырывать микрофон из рук журналиста и нецензурно выражался в адрес съемочной группы. При этом агрессивный мужчина два раза ударил журналиста кулаком по лицу и отобрал микрофон.

Напомним, Алексей в комментарии "Стране" рассказал ранее о нападении. Напомним, в тот день в столице националисты пытались взять штурмом здание телеканала "Наш". Одного из них задержали. После чего он некоторое время стоял в окне отделения полиции и требовал закрыть канал и приезда, на тот момент, главы МВД Арсена Авакова.

Журналисты приехали на место событий, чтобы снять материал. Националисты это увидели. Начали бросать в журналистов снежки и оскорблять, а после ударили Алексея в затылок и челюсть. После этого журналист написал заявление в полицию.

Отметим также, инцидент с избиением произошел после закрытия телеканалов 112, Zik и NewsOne. Как писала "Страна" в Украине тогда началась травля на работающих там журналистов и всех сотрудников "неправильных" СМИ.