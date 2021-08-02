Неделя со 2 по 8 августа 2021 года станет 31-й неделей в году, когда знакам зодиака желательно прекратить экономить на себе и своих желаниях. Звезды разрешают потратить круглую сумму на отдых, эмоции, подарки близким. Это восполнит вашу жизненную энергию, улучшит настроение и позволит повысить профессиональный статус на работе.

8 августа 2021 года ожидается новолуние во Льве, которое принесет новый цикл роста и обеспечит энергетическую перезагрузку.

Овен (21.03 - 20.04)

Первая неделя может быть связана с финансовыми проблемами, однако если вы сконцентрируетесь на главном и вникните в суть происходящих вещей, дождетесь материального успеха. Судьба вознаградит вас за старания и принесет необходимый вздох облегчения. Неделя завершится новолунием, которое подарит заряд силы и позитивное настроение.

Телец (21.04 - 21.05)

Финансовое благополучие Тельцов может зависеть от внезапного случая и везения. Неделя откроет во многих представителях потенциал для вдохновения и веселья, внушит оптимизм и даст необходимый толчок для развития. В конце периода вы сможете глубже постичь свои истинные желания, вам захочется вести себя смелее и любить более полно.

Близнецы (22.05 - 21.06)

У Близнецов могут наметиться новые успехи в новой для вас деятельности. Неделя не обойдется без некоторых приключений и незапланированных встреч. В целом, ваш жизненный тонус будет выше обычного и позволит включиться в работу с новыми силами. В конце недели напористость в делах принесет прибыль. Некоторые траты поднимут вам настроение и скажутся на росте творческого потенциала.

Рак (22.06 - 22.07)

Гороскоп на неделю предупреждает вас быть аккуратнее с установлением контактов и активным общением. Стороннее влияние сейчас может полностью изменить вашу жизнь и отдалить от действительно родных и близких людей. Вторая половина недели приведет к снижению коммуникабельности и благоприятной работе в уединении.

Лев (23.07 - 23.08)

На этой неделе звезды наделят вас силой манипулировать людьми, но вам предстоит решить делать это или нет. В середине недели вас будут переполнять желание обновления и прагматичный взгляд на вещи. Такой нетривиальный взгляд позволит быстрее достичь материальный успех и сконцентрироваться на вашей самой заветной цели.

Дева (24.08 - 23.09)

Вас ждут новые перспективы, если вы правильно выберете для себя точку роста. Вы можете достичь небывалых высот только в одной сфере - бизнесе, любви, учебе, финансах. Думайте, к чему сейчас больше лежит ваше сердце и учитывайте трудности, через которые вам придется пройти. В конце недели у вас усилится интуиция и вы сможете предвидеть свой успех.

Весы (24.09 - 23.10)

На этой неделе к вам могут обратиться за помощью или советом. Ни в коем случае не отказывайте человеку. Вы сможете помочь развязать конфликт любой сложности благодаря своей прирожденной мудрости. К концу недели у вас появится несколько дней, когда вы сможете снять с себя некоторое напряжение и заняться любимым делом.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Вам гарантирован успех на ближайшей неделе во всех делах, за которые вы будете браться. Период станет также благоприятным для профилактики здоровья и оздоровительных процедур. Следите за своим самочувствием, чтобы не заболеть. Свободное время постарайтесь проводить наедине с собой.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Некоторые события этой недели потребуют от вас настойчивости. Звезды советуют вам не спешить расширять вашу сферу деятельности и брать на себя больше ответственности. Не всё будет получаться. А вот в вопросах финансов намечается прогресс. Ваши тревоги к концу недели полностью сойдут на нет, а новые знакомства вас непременно порадуют.

Козерог (22.12 - 20.01)

На этой неделе ваша жизненная энергия будет на высоте. Успех ожидается и в финансах. Звезды советуют вам вложить деньги в недвижимость или бизнес, чтобы не потерять доход. Чтобы достичь успеха в той или иной сфере, потребуется проявить изобретательность, активность, проницательность и прислушаться к своей интуиции.

Водолей (21.01 - 20.02)

В начале недели вы можете столкнуться с хлопотами на работе. Старайтесь не принимать радикальных решений, остерегайтесь кардинальных перемен. На выходных звезды советуют вам избегать перенапряжения нервной системы и беречь легкие. Чаще бывайте на свежем воздухе, вдали от кондиционеров, сквозняков и загрязненного воздуха.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Необычный период для Рыб. Звезды советуют вам быть открытыми к новым знакомствам, которые могут вам помочь в работе. При этом начинания в новой профессиональной деятельности могут даваться нелегко. От вас потребуется объективно оценивать свои силы. В конце недели вы сможете рассчитывать на успех в денежных вопросах.