Если ситуация на Тибете, независимость которого от Китая не признает ни одно государство, не изменится, буддистский духовный лидер Далай-лама после перерождения может стать женщиной в одной из развитых стран.

Об этом со ссылкой на почетного представителя Далай-ламы в РФ Тэло Тулку Ринпоче пишут "РИА Новости".

Сейчас Далай-ламе уже 86 лет, при этом он планирует прожить еще около четверти века. Решение по поводу своего будущего перерождения духовный лидер буддистов примет в 90 лет.

Однако, по данным Ринпоче, Далай-лама уже упоминал, что считает вероятным перерождение в теле женщины в свободном мире - в случае, если ситуация на его родине, в Тибете, останется прежней.

Отметим, что Далай-лама уже около 60 лет имеет статус беженца. Его изгнали из Тибета в Индию после антикитайского восстания. Теперь он борется за независимость Тибета от КНР в изгнании.

Напомним, что еще в 2016 году духовный лидер тибетского буддизма заявлял, что его в будущем может сменить женщина.

Кроме того, "Страна" рассказывала, что в 2201 году Далай-лама XIV попадал в Индии в больницу с легочной инфекцией.