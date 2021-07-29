Комиссия по контролю файлов Интерпола на 117-сессии после рассмотрения ходатайства украинских правоохранительных органов решила разблокировать "Красное уведомление" для ареста и экстрадиции бывшего внефракционного депутата Верховной Рады, бенефициарного владельца банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго, который подозревается в крупной растрате.

Об этом сообщили источники "Страны" в следственных органах.

По информации Госбюро расследований, Жеваго скрывается в Британской заморской территории – Гибралтар. В связи с этим следователи Бюро подготовили ходатайство о заключении его под стражу для дальнейшей экстрадиции.

Как сообщается, Жеваго сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 209 УК Украины, а именно за организацию растраты средств банка "Финансы и Кредит", где он является бенефициарным владельцем, и их легализации.

Его подозревают в том, что в течение 2007-2014 годов офшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках (Герцогство Люксембург, Республика Австрия и Княжество Лихтенштейн). В дальнейшем украинский банк и иностранные банки заключили договоры залога на сумму 113 миллионов долларов США, где украинский банк поручился за оффшорную компанию собственными средствами. Эти средства были размещены на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах.

После этого, офшорная компания не выполнила договорные обязательства. Поэтому в 2015 году иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности – списали с корреспондентских счетов украинского банка 113 миллионов долларов США. Средства были списаны сразу после того, как украинский банк признали неплатежеспособным.

Напомним, 26 июля сообщалось, что миллиардер и экс-нардеп Жеваго был заочно арестован судом.

Отметим, что ранее Бюро сообщало, что Интерпол объявил бизнесмена в международный розыск, однако пресс-служба Жеваго это опровергала.