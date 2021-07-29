В четверг, 29 июля, почти во всех областях Украины резко ухудшится погода. Ожидаются шквальный ветер, грозовые дожди и даже град. Исключением будут, по данным синоптиков, только южные регионы.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Порывы шквалистого ветра, по информации спасателей, местами могут достигать 15 или даже 20 метров в секунду. Этот прогноз касается регионов на западе и в центре страны. А в столице и Киевской области в четверг ждут мощную грозу. Из-за этого ГСЧС объявила "желтый" уровень опасности.

По данным Укргидрометцентра, 29 июля солнечной погода будет только в Крыму, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях. Впрочем, синоптическая картина и там не будет идеальной: днем жара в указанных регионах местами будет достигать +35 градусов, а ночью температура опустится лишь до +19...+22 градусов.

Напомним, "Страна" писала о том, что в Ровенской области непогода уже оставила свои следы, вчера, 28 июля, там выпал гигантский град. По словам местных жителей, его диаметр достигал размеров куриного яйца.

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