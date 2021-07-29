На северо-востоке России, в Магаданской области, и на юге Бразилии посреди лета выпал снег.

Видео природной аномалии опубликовало информагентство РИА "Новости" на своем Ютуб-канале в четверг, 29 июля.

На кадрах запечатлены заснеженные улицы и машины.

Также снегом замело и южную часть Бразилии - штат Риу-Гранди-ду-Сул. Температура воздуха там опустилась до -8 градусов, в то время, как обычно в такое время столбики термометров показывают в среднем около +13 градусов.

Кадрами заснеженного штата поделись в соцсетях. На них видно, что снега выпало немало. Улицы и машины им покрыты, а люди радуются природной аномалии.

Напомним, на прошлых выходных в Южно-Африканской Республике выпал снег. Кроме того, там установили рекорд низкой температуры. Между тем, синоптики сообщают, что такая погода продержится в течение недели.

Также мы рассказывали, что гору Поп Иван в Карпатах посреди лета засыпало снегом. На Черногорском хребте в украинских Карпатах снег выпал 11 июля. Похожая картина наблюдалась и в первый летний месяц. Мы публиковали завораживающие кадры.