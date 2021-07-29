Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, которая вчера, 28 июля, встретилась с президентом США Джо Байденом, похвасталась, что американский лидер угостил ее печеньем.

"Это было так тепло. И вы знаете, что мы уже попрощались, он ушел... И опять открывается дверь, заходит Джо Байден и приносит мне кипу печенья из Белого дома", - рассказала Тихановская.

При этом, по ее словам, печенье американский лидер назвал замечательным. Кроме того, Тихановская поделилась, что предложение Байдена оказалось очень уместным, поскольку в этот день она не завтракала.

О своей встрече с Байденом, которая состоялась в Белом доме утром 28 июля, Тихановская отзывается очень вдохновленно.

"Причем рассказывает она с таким видом, что сразу понятно: историю о том, как Виктория Нуланд раздавала печеньки на Майдане, она явно не знает", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, белорусская оппозиционерка Тихановская и американский президент Джо Байден обсуждали в ходе переговоров кризис в Беларуси и возможную поддержку США.

Также мы писали о том, что, по данным американской прессы, визит Тихановской подтолкнул администрацию Байдена к обсуждению возможных новых антибелорусских сакнций.