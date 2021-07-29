На неподконтрольные Украине территории Донбасса прибыла партия российской однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". Сделать прививки этим препаратом можно уже с сегодняшнего дня, 29 июля.

О поставке партии вакцин в Луганск сообщил представитель "Луганской народной республики" в политической подгруппе Трехсторонней Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник в Телеграм-канале.

А "Министерстве здравоохранения ДНР" сообщили, что эта вакцина прибыла в "республику" днем ранее. Также там добавили, что препарат распределят по 51 пункту вакцинации.

Напомним, исследование вакцины "Спутник Лайт" начали проводить в январе 2021 года, а в оборот препарат вышел летом текущего года.

С февраля на неподконтрольной Киеву территории Донбасса начали делать прививки от коронавируса препаратом "Спутник V". "Руководство ЛНР" тогда заявляло, что ожидают еще поставки вакцин из России.

Также мы рассказывали, что российский президент России Владимир Путин пообещал "ЛНР" и "ДНР" поставить дополнительно российские вакцины от коронавируса.