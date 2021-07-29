Ереван и Баку второй день подряд выступают со взаимными обвинениями в нарушении режима тишины на границе. И.о. главы армянского правительства Никол Пашинян предложил, чтобы в дело вмешались российские пограничники.

Об этом со ссылкой на Пашиняна пишут "РИА Новости".

Баку 29 июля обвинил Армению в обстрелах своих военных на границе, которые, по данным местного Минобороны, продолжались с 02:45 до 03:40. Впрочем, с подобными же обвинениями выступил Ереван. По данным армянского оборонного ведомства, обстрелы велись с позиций подразделений Азербайджана. При этом уточняется, что начались они около 03:00.

Исполняющий обязанности премьера Армении Пашинян отреагировал на ситуацию на сегодняшнем заседании местного правительства. Он выступил с предложением расставить пограничников из РФ по всей протяженности армянско-азербайджанской границы. По его мнению, это сделает возможным обозначение границы на местности и ее делимитацию.

Напомним, что вчера Армения заявила о локальных боях на границе с Азербайджаном. Кроме того, сообщалось о гибели троих армянских военнослужащих и двоих азербайджанцев.

Также мы писали, что до этого министерства обороны Азербайджана и Армении обвиняли друг друга в обстрелах около полутора недель назад.