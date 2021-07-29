В поселке городского типа (пгт) Старый Салтов в Харьковской области в заброшенном доме обнаружили тело 6-летней Мирославы Третьяк. Она вечером в среду, 28 июля, ушла гулять со своим другом. Через несколько часов, когда малышка не вернулась домой в назначенное время, родители начали ее искать, однако через несколько часов нашли мёртвой. В совершении зверского преступления подозревают малолетнего парня, с которым девочка ушла на прогулку.

О подробностях жуткой истории сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

По словам матери погибшей, девочка около 18:00 во время прогулки самовольно ушла со двора дома, где проводила время с 13-летним соседским мальчиком, и не вернулась. Родственники вместе с правоохранителями несколько часов искали пропавшую малышку. В тот же день, 28 июля, ее нашли мертвой в заброшенном доме в поселке. Правоохранители обнаружили тело 6-летнего ребенка с признаками насильственной смерти в виде ушиба головы и лица.

Позже полиция установила личность убийцы. Это тот мальчик, с которым девочка отправилась на прогулку. 13-летний парень живет с мамой по соседству.

Следователями сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных решений по ч. 2, п. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Сейчас следствие по этому делу продолжается. В связи с тем, что парень еще несовершеннолетний, полиция готовит ходатайство в суд о разрешении на его допрос, а после его намеренны отправить в приемник-распределитель для детей ГУНП в Харьковской области.

По данным местного паблика "Харьков сейчас", убийцу зовут Богдан Федь. Он закончил четвертый класс. Также в паблике разметили его фото и сообщили, что на прошлой неделе мальчик забил до смерти троих щенков.

Напомним, весной 2021 года в Херсонской области произошло жуткое убийство малолетней Марии Борисовой. Девочка пропала 7 марта, а спустя четыре дня ее нашли мертвой. Ее тело было завернуто в мешок и находилось в недостроенном сарае.

Убийцей оказался 62-летний мужчина. Он сначала изнасиловал, а потом убил девочку.

23 апреля СМИ узнали, что подозреваемый в насилии и убийстве семилетней Маши Борисовой, совершил самоубийство. Как сообщали местные СМИ, подозреваемого содержали в камере с одним соседом из-за риска совершения самосуда над подсудимым.

Как сообщалось, мужчина дождался, пока сокамерник уснет, порвал постельное на лоскуты, сделал веревку, привязал к оконной решетке и повесился.

Нашел погибшего сосед по камере после того, как проснулся. В предсмертной записке подозреваемый попросил прощения у дочери и настоял на своей невиновности.