Народные депутаты Александра Устинова, Ярослав Юрчишин и Ольга Стефанишина написали заявление о выходе из политической партии "Голос", членами которой они являлись с 2019 года.

Об этом депутаты сообщили на своих страницах в фейсбуке.

Устинова также рассказала из-за чего приняла такое решение:

"В связи с узурпацией власти главой партии Кирой Рудык и систематичном нарушений предвыборных обещаний со стороны руководства партии, прошу исключить меня с членов политической партии "Голос", - говорится в заявлении Устиновой.

Фото: Заявление Устиновой о выходе из партии "Голос"

Также она добавила, что большая часть нардепов не участвуют в съезде партии "Голос" и покидают партию из-за главы политсилы.

"К сожалению, руководство в лице Киры Рудик и контролируемый ею политический совет "Голоса" искусственно создали условия, при которых 75% партийцев и местных депутатов не будут представлены на съезде (...) "Голоса" больше не существует как партии, за которой стояли мощные команды и ячейки. Теперь это партия имени одного человека - Киры Рудик, которая (партия) существует исключительно на бумаге (..)", - написала Устинова.

Аналогичные заявления опубликовали Юрчишин и Стефанишина, при этом последняя составила текст на туалетной бумаге

Фото: Заявление Юрчишина о выходе из партии "Голос"

Фото: Заявление Стефанишиной о выходе из партии "Голос", написанное на туалетной бумаге

Напомним, в июне 2021 года Сергей Притула объявил, что покидает партию "Голос", от которой он баллотировался в градоначальники столицы на выборах в прошлом году.

16 июня 10 депутатов "Голоса" с трибуны Верховной Рады призвали лидера партии Киру Рудык сложить мандат. Они объясняли свою претензию прогулами. Депутаты выказали недоверие как Рудык, так и Ярославу Железняку. Кроме того парламентарии заявили о создании депутатской группы "Справедливость".

Сергей Притула, как и Устинова, объявил о желании покинуть "Голос" из-за несогласия с политикой Рудык и председателя парламентской фракции Ярослава Железняка.

После решения Притулы покинуть партию Александра Устинова и еще семь нардепов объединились вокруг Притулы в оппозицию к новому партийному руководству. Отметим, всего во фракции "Голоса" в Верховной Раде - 20 депутатов.

Подробнее о скандале в политпартии и фракции "Голос" читайте в нашем материале.