Вулкан Эбеко, расположенный в России на Курилах, проявил повышенную активность. Вулканологи считают, что вероятность извержения остается высокой.

Об этом со ссылкой на российских ученых, которые занимаются вулканами, сообщает ТАСС.

Причиной интереса вулканологов и сейсмологов к Эбеко поясняется тем, что вулкан осуществил пепловый выброс. Его высота составила около двух километров. А шлейф поле этого растянулся на десять километров на юг.

После этого был объявлен оранжевый цветовой код опасности для авиации, что обозначает высокие шансы извержения.

Напомним, в середине июля 2021 года на итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна. Он считается самым активным и самым высоким вулканом на европейском континенте. В результате происшествия обошлось без пострадавших.

Кроме того, "Страна" писала о том, что в начале текущего месяца сейсмологи Азербайджана сообщили об извержении грязевого вулкана на Каспии. Такие инциденты характеризуются выбросом в воздух огня. После этого на поверхность выходит грязевая лава.