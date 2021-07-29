Советник президента Турции, доктор коммуникативных исследований, Мюджахит Кючюкйылмаз уверен, что России не стоит беспокоится о том, что Украина закупит турецкие беспилотники "Байрактар", вокруг покупки которых в нашей стране было много дискуссий.

Цитирует политика информагентство РИА "Новости" в четверг, 29 июля.

По его словам, власти Турции, когда налаживают отношения с одной страной, не создают проблемы в отношениях с другим государством, "отделяя яблоки от груш".

Мюджахит Кючюкйылмаз добавил, что Турция имеет дипломатические навыки, чтобы поддерживать отношения с разными странами одновременно. Также советник турецкого лидера добавил, что в его стране и дальше будут продолжать налаживаться отношения с другими государствами, "в соответствии с нашими потребностями и интересами". И из-за этого, как добавил политик, союзникам Турции беспокоиться не стоит.

Напомним, как мы сообщали, Украина купила беспилотники у Турции. После чего глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что сделка не направлена против России, а Турция продает оружие тому, "кто запрашивает".

В частности Чавушоглу сказал, что если у России будет потребность в турецкой продукции, то Турция ее также продаст. Он отметил, что Турция имеет хорошие производственные мощности и у страны "есть что продать".

После этого украинская компания "Антонов" заявила, что разрабатывает беспилотный авиационный комплекс "Горлица-1", как аналогом турецкого Bayraktar TB2. Мы детально рассказывали о новом проекте.

Также, отметим, что беспилотники компании "Байрактар", по аналогу которой в нашей стране разрабатывают свой летательный аппарат, сыграли важную роль во время конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном. Многие военные эксперты считают, что "Байрактары" внесли существенный вклад в победу Баку над Ереваном.