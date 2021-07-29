В Америке на химическом заводе произошла серьезная чрезвычайная ситуация. На предприятии в Техасе случился выброс смеси с уксусной кислотой. В результате два человека погибли, еще тридцать попали в больницу.

Об этом пишет NBC.

Авария произошла на заводе, который принадлежит предприятию LyondellBasell. На фирме уже рассказали, что в атмосферу в ходе выброса попали больше 45 тысяч кг смеси.

По информации местных властей, ЧП привело к двум смертям. Кроме того, в больницу попали тридцать человек. Двадцать шесть из них получили медпомощь и отправились домой.

Утечку смеси с уксусной кислотой уже выявили и остановили. Опасность сохраняется, так как этот раствор вызывает серьезные ожоги и может привести к повреждению глаз.

Напомним, "Страна" писала о том, что вчера на немецком химическом заводе, который принадлежит мусороперерабатывающей компании произошел взрыв. Инцидент привел к тому, что погиб один человек, еще 16 пострадали.

Кроме того, мы рассказывали о том, что в Украине иногда также происходят подобные аварии: недавно на азотном заводе под Ровно случился взрыв.