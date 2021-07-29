Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что главной ошибкой первого президента независимой Украины Леонида Кравчука, который сейчас находится в реанимации, было подписание Будапештского меморандума (с тремя странами - США, Россией и Великобританией - Ред.).

Такое мнение парламентарий выразил в ходе разговора с телеведущей Натальей Влащенко в эфире программы "Хард с Влащенко" на канале "Украина 24".

"У Кравчука, мне кажется, ошибка фатальная - это избавиться от ядерного оружия, подписав ничего не значащий меморандум (Будапештский - Ред.). Мне кажется, что это самая большая (ошибка - Ред.). В принципе, мы сегодня все наследуем эту одну большую ошибку. Всеми остальными ошибками всех других президентов можно просто пренебречь.

Глава фракции также заявил, что подписание Меморандума решило судьбу Украины, ответив на соответствующий вопрос телеведущей утвердительно.

"Если бы мы были ядерной державой, поверьте, с нами бы все разговаривали бы по-другому, договаривались бы по-другому, о другом и так далее. Это было категорическая (ошибка - Ред.). Если даже на это идти, то идти надо было, мне кажется, совершенно по-другому".

Также Арахамия считает, что если бы Украина имела ядерное оружие, то могла бы "шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как в настоящее время это происходит в других странах".

Справка: Будапештский меморандум - межгосударственный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Он был подписан 27 лет назад - в декабре 1994 года президентами России, Великобритании, Соединенных Штатов и президентом Украины Леонидом Кучмой. То есть, Арахамия ошибся - Кравчук меморандум не подписывал.

Ранее мы рассказывали, что в прошлом году первый украинский лидер Кравчук заявлял, что Украина может подписать новый Будапештский меморандум. По его мнению, такое могло бы произойти, если переговоры по Донбассу зайдут в тупик. Также Леонид Кравчук заявлял, что такой документ могут подписать Германия, Польша и другие страны.

Также "Страна" сообщала, что в прошлом году действующий президент Владимир Зеленский заявил о включении во всеукраинский опрос вопроса о Будапештском меморандуме и рассказал, зачем он хотел это сделать.