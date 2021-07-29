По состоянию на утро четверга, 29 июля, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии выросло еще на 846 человек.

Напомним, что вчера, 28 июля в стране было выявлено 717 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки вновь возросло на 129 человек.

Умерли за отчетные 24 часа 25 человек (с начала эпидемии 52 916 пациентов).

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в социальной сети Facebook.

Выздоровели за последние сутки 510 человек (с начала эпидемии - 2 185 849 пациентов - Ред.).

Среди новых зараженных 60 детей и 41 медработник.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Харьковской области (70 человек), Донецкой области (66), Запорожской области (56) и Одесской области (56).

В Киеве выявили 195 новых случаев заражения.

Ранее "Страна" сообщала, что власти Украины объявили об амбициозных планах. Медикам поставлена задача, обеспечить вакцинацию не менее восьми миллионов человек в месяц. Если эти планы осуществятся, то на полную вакцинацию уйдет пять месяцев.

Также мы рассказывали, что по данным на утро 29 июля на XXXII Олимпийских играх выявлено уже 198 случаев заражения. И это несмотря на беспрецедентные антивирусные ограничения и меры безопасности. Причем, два человека в олимпийском Токио были госпитализированы.