В Японии набирают ход XXXII Олимпийские игры, которые проходят в небывалых условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Однако, несмотря на крайне жесткие противоэпидемические меры, Covid-19 продолжает находить все новые и новые жертвы в Токио.

Так по официальным данным Оргкомитета Игр по состоянию на утро 29 июля, тесты на коронавирус оказались положительными еще у 24 человек. Причем среди новых зараженных оказались и три спортсмена. Правда при этом не уточняется из каких они страна. Таким образом общее число зараженных на этих Играх уже достигло отметки в 198 человек.

Причем двух из низ пришлось срочно госпитализировать, однако официальные лица из Оргкомитета не стали утверждать, что госпитализация больных связана именно с коронавирусной инфекцией.

Об этом передает Телеграм-канал РИА "Новости".

Напомним, что в четверг, 29 июля, копилка сборной Украины пополнилась еще одной наградой. Пловец Михаил Романчук стал третьим на финише дистанции 800 метров кролем. Эта медаль стала четвертой для Украины. Ранее бронзу добыли дзюдоистка Дарья Белодед, фехтовальщик Игорь Рейзлин, и команда стрелков из пистолета Елена Костевич и Олег Омельчук.