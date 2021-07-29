Четверг, 29 июля, стал успешным для национальной команды Украины на XXXII Олимпийских играх в Токио. Сначала болельщиков порадовал пловец Михаил Романчук, который завоевал бронзовую медаль на дистанции 800 метров вольным стилем (это уже четвертая медаль в копилке сборной Украины - Ред.).

А затем пришел черед радоваться любителям бокса.

Украинский спортсмен, чемпион мира по боксу (средний вес - Ред.) Александр Хижняк без особых проблем разобрался в ринге с японцем Юито Мориваки и спокойно вышел в 1/4 финала турнира. Преимущество нашего спортсмена было настолько явным, что все пять судей отдали победу ему. Об этом передает пресс-служба Федерации бокса Украины в сети.

Следующий бой Александра Хижняка состоится 1 августа. Его соперником будет спортсмен из Доминиканы Седено Мартинес. На кону поединка выход в полуфинал олимпийского турнира. И у нашего спортсмена есть все шансы пройти дальше. Закончится турнир боксеров 8 августа.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что украинский стрелок Омельчук, который завоевал бронзовую медаль на Играх в Токио, рассказал о годах напряженных тренировок и о ходе олимпийского турнира.