Утром, 29 июля, отличная новость пришла из олимпийского Токио. Украинский пловец Михаил Романчук, который установил на этих соревнованиях олимпийский рекорд на дистанции 800 метров кролем, в финале завоевал бронзовую награду. Таким образом это уже четвертая медаль для Украины.

Об итогах финального заплыва сообщил официальный Twitter Игр.

Первое место и золотую медаль на дистанции 800метров завоевал пловец из США Роберт Финк (его результат 7 минут 41.87 секунды), вторым к финишу пришел итальянец Грегорио Палтерини (7 минут 42.11 секунды). Результат нашего Михаила Романчука 7 минут 42.12 секунды.

После удачного финиша наш пловец рассказал пресс-службе НОК Украины, что к этому успеху он шел долгих 18 лет и поблагодарил своего тренера Петра Нагорного.

Также Михаил Романчук посетовал, что у него не вышло улучшить свой же олимпийский рекорд. Стоит отметить, что у украинского пловца есть еще шанс на награду. Завтра его ждет новый старт на Олимпиаде.

Напомним, ранее "Страна" приводила общие итоги медального зачета для всех стран. Национальная сборная Украины после завоевания третьей бронзы, занимала 47-е место.