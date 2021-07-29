В городе Острава на востоке Чехии 24 июля от заводчика пресмыкающихся сбежал крокодил. К поискам подключилась полиция города, они продлились до 27 июля. Но в итоге выяснилось, что рептилия просто хорошо спряталась в доме заводчика.

Об этом говорится в Твиттере чешской полиции.

Крокодил исчез еще днем в субботу, 24 июля. Но, как сказано в Твиттере, стражи порядка получили сообщение от хозяина о сбежавшем хищнике только 26 июля.

Полицейские добавили: хотя беглец - это детеныш крокодила и его длина составляет около метра, он все же может представлять опасность, например, для собак во время прогулки. Также в пресс-службе полиции допустили, что поскольку животное было два дня без еды, то оно опасно и для людей.

Сутки рептилию искали десятки правоохранителей в водоемах и в лиственной местности, где есть тень - там животное вероятнее всего могло спрятаться, как думали полицейские.

К счастью, хищник нашелся сам. Как написала в микроблоге полиция 27 июля, крокодил далеко и не убегал - он просто неплохо спрятался. Его нашли в подвале дома, где живет заводчик.

После этого случая последнему грозит разбирательство по поводу условий содержания животных и, возможно, штраф за их нарушение.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Белгород-Днестровском обнаружили на одной из городских улиц крокодила, который сбежал от фотографа.

Мы также сообщали, что в Одесской области стая обезьян дала деру из частного зоопарка и поселилась на территории дачного кооператива "Лебедь".