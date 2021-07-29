Вечером в среду, 29 июля, на железной дороге в районе Николаева загорелся тепловоз, который ехал в составе пассажирского поезда 767 ИнтерСити сообщением "Киев-Херсон". Об этом передает Интерфакс-Украина со ссылкой на спасателей.

Благодаря оперативным действиям спасателей из ГСЧС Украины жертв и пострадавших в результате пожара удалось избежать.

Как сообщает пресс-служба ведомства в среду в 21:25 в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о пожаре пассажирского поезда 767 Интер-Сити сообщением "Киев-Херсон" вблизи Николаева.

На место было направлено 2 пожарно-спасательных отделения и дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления. По прибытию установлено, что горит задний отсек тягового тепловоза на площади тепловоза. 9 пассажирских вагонов, в которых находился 71 человек, в том числе 60 пассажиров, отцеплены от тепловоза.

В 21:45 пожар локализован, в 21:55 - ликвидирован, его причина устанавливается.

Всего от ГУ ГСЧС привлекалось 3 единицы техники и 11 спасателей.

В ведомстве подчеркнули, что жертв и пострадавших нет.

"В 22:11 пассажирский поезд отправлен на станцию Николаев, а в 22:57, после формирования, направлен до конечной станции Херсон", – отметили в ГСЧС.

Как сообщала "Страна", ранее в этот же день в поезде Киев-Ужгород женщина родила ребенка. На железнодорожной станции "Тернополь" в вагон зашли медики, которые забрали роженицу и малыша в перинатальный центр.

Напомним, что ранее в "Укрзализныце" назвали причину задержки семи поездов, которые отправляются из Киева.