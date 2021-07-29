Сотрудники ГНС Украины решили напомнить гражданам Украины ключевые условия и особенности договора о пожизненном содержании, который особенно актуален для престарелых одиноких людей.

Соответствующие нормы Налогового кодекса Украины опубликовала пресс-служба Главного управление ГНС Украины в Винницкой области.

Подписание договора пожизненного содержания (ухода) предусматривает, что одна сторона (отчуждатель) передает второй стороне (приобретателю) в собственность имущество, взамен чего приобретатель обязывается обеспечивать отчуждателя содержанием и (или) уходом пожизненно.

При этом приобретатель становится собственником такого имущества с момента государственной регистрации указанного договора.

То есть по своей правовой природе договор пожизненного содержания является отчуждением недвижимого имущества, которое передается в собственность второй стороне. Отчуждение имущества по договору пожизненного содержания с целью получения за него денежной компенсации в виде материального обеспечения для целей обложения налогом на доходы физических лиц рассматривается как продажа такого имущества.

Следует помнить, что сумма налога на доходы физических лиц определяется и самостоятельно уплачивается через банковские учреждения лицом, которое продает (передает) недвижимость до нотариального удостоверения договора купли-продажи (пожизненного содержания).

Мы разбирались, почему в Украине хотят закрыть все шахты, что будет с горняками и какими станут тарифы.

Также налоговики рассказали "Стране", когда и как начнут штрафовать украинцев за "деньги на карту".

Как сообщала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о налоговой амнистии. Граждане Украины могут подать единоразовую добровольную декларацию со всеми активами, с которых не были уплачены налоги до 1 января этого года. В самой декларации не нужно будет указывать источник происхождения задекларированных активов, но заплатить небольшой налог с задекларированного всё же придется.