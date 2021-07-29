Национальный банк Украины предупредил о создании мошеннических сайтов, которые пытаются выдать себя за систему BankID НБУ.

Об этом пресс-служба регулятора сообщила на его сайте.

По данным НБУ, недавно разоблачен один такой мошеннического сайт, где злоумышленники предлагали пользователям оставить информацию о платежной карте и номер телефона. Сейчас этот ресурс заблокирован.

В Нацбанке дали советы, как распознать мошенничество:

Система BankID НБУ и ее сайт не требуют сбора какой-либо информации пользователей, Национальный банк не собирает и не хранит персональные данные граждан, в частности номера телефонов и тем более платежных карточек. Поэтому требование предоставить такие данные должно насторожить.

Система НБУ только обеспечивает передачу персональных данных пользователя в зашифрованном виде от его банка поставщика услуги. При этом взаимодействие происходит исключительно между теми порталами услуг, которые включены в систему. Желательно свериться с их списком по ссылке.

Для предотвращения рисков мошенничества Национальный банк просит пользователей быть осторожными и тщательно проверять информацию. В частности, страницы в сети интернет, которые принадлежат Национальному банку Украины, размещаются исключительно на государственном домене gov.ua.

Регулятор также опубликовал ролик о том, как пользоваться системой BankID НБУ.

Зимой "Страна" описывала, как карточные мошенники обворовывают безработных украинцев через онлайн-банкинг.

Мы также инструктировали, как определить телефонного или интернет-мошенника и что делать при встрече с ним.