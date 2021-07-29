В Украине работают мошеннические сайты, которые выдают себя за систему BankID НБУ
Национальный банк Украины предупредил о создании мошеннических сайтов, которые пытаются выдать себя за систему BankID НБУ.
Об этом пресс-служба регулятора сообщила на его сайте.
По данным НБУ, недавно разоблачен один такой мошеннического сайт, где злоумышленники предлагали пользователям оставить информацию о платежной карте и номер телефона. Сейчас этот ресурс заблокирован.
В Нацбанке дали советы, как распознать мошенничество:
- Система BankID НБУ и ее сайт не требуют сбора какой-либо информации пользователей, Национальный банк не собирает и не хранит персональные данные граждан, в частности номера телефонов и тем более платежных карточек. Поэтому требование предоставить такие данные должно насторожить.
- Система НБУ только обеспечивает передачу персональных данных пользователя в зашифрованном виде от его банка поставщика услуги. При этом взаимодействие происходит исключительно между теми порталами услуг, которые включены в систему. Желательно свериться с их списком по ссылке.
Для предотвращения рисков мошенничества Национальный банк просит пользователей быть осторожными и тщательно проверять информацию. В частности, страницы в сети интернет, которые принадлежат Национальному банку Украины, размещаются исключительно на государственном домене gov.ua.
Регулятор также опубликовал ролик о том, как пользоваться системой BankID НБУ.
Зимой "Страна" описывала, как карточные мошенники обворовывают безработных украинцев через онлайн-банкинг.
Мы также инструктировали, как определить телефонного или интернет-мошенника и что делать при встрече с ним.