СНБО по тарифам: почему власть не беспокоят цены на отопление?

Президент анонсировал на пятницу новое заседание СНБО. По его словам, это заседание, в отличие от всех предыдущих, будет посвящено социальной тематике – тарифам. Правда, немного не в том ракурсе, который интересует большинство.

Владимир Зеленский сообщил, что заседание посвятят тарифам на электроэнергию. Но не ясно, в каком контексте. Если речь пойдет о текущих ценах, то Кабмин уже вчера принял решение о том, что на август сохраняется единый тариф – 1,68 грн за киловатт, – поэтому обсуждать эту тему смысла уже нет.

Что же касается осенних перспектив, то там в повестку дня нужно ставить не только цены на электричество: они, безусловно, актуальны, но не являются самой болевой точкой.

Из проблем предстоящей осени главная – тарифы на газ и отопление, которые угрожают побить все антирекорды Украины. Ведь, как и следовало ожидать, большинство городов не нашло средств на предоплату газа, закупаемого для отопления, а это значит, что оплачивать его будут по осенне-зимним европейским ценам.

Какие это будут цены, можно только догадываться. Но, исходя из того, что уже в июле они составили 450 долларов за тысячу кубометров, прогнозы на осень и зиму выглядят вообще катастрофическими. И удивительно, что ни в Офисе президента, ни в СНБО, ни в Кабмине надвигающуюся катастрофу не замечают.

G7 давит на Верховный суд

Послы стран "Большой семерки" вчера встретились с председателем Верховного суда Украины Валентиной Данишевской и призвали ее ускорить внедрение судебной реформы. Об этом они сами сообщили в Твиттере, добавив, что всемерно поддерживают реформу и обновление Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

Между тем данное сообщение – фактическое признание пула послов в нарушении правовых норм демократического государства. Если представить, что президент США (или любой другой страны) встречается с главой Верховного суда своей страны и "призывает" изменить состав высших контролирующих органов судебной власти, как это будет называться?

Правильно, вмешательством исполнительной власти в деятельность судебной системы, которая в демократическом государстве является независимой. Помните, сколько было возмущений по поводу того, что Дональд Трамп хотел поменять всего одного члена Верховного суда Штатов? Можно только представить, если бы он решили поменять весь его состав – тут же обвинили бы в диктатуре и потребовали импичмента.

Но если вмешательство исполнительной власти в дела судебные – преступление, то как можно назвать вмешательство эти дела иностранных послов?! И ведь они не просто "призывают" изменить состав ВСП и ВККС – они требуют ускорить реформу, которая приведет к переподчинению судебной системы собственно пулу послов G7. А фактически – американскому послу, ведь очевидно, что послам Японии или Италии украинская судебная система, мягко говоря, не интересна.

Все это легко можно квалифицировать как посягательство на суверенитет и подвести под уголовную статью. Так, кстати, и было бы в любом нормальной государстве, включая все страны "Большой семерки". Однако в Украине это называется "реформой".

Льготы – привитым: ковидные ограничения теперь не для всех

Опасения насчет того, что отсутствие вакцинации все же станет поводом для ограничений, начинают сбываться. Вчера правительство – впервые после весеннего локдауна – ввело ужесточающие ограничительные меры для украинских граждан и иностранцев, при которых наличие прививки станет ключевым маркером в отношении того, применять ограничение или нет.

Речь идет, в первую очередь, о тех наших соотечественниках, которые будут возвращаться домой из-за рубежа. Насчет выезда туда по-прежнему никаких проблем нет – но если вы вернулись и у вас нет хотя бы одной прививки, то нужен как минимум тест ПЦР. Иначе – самоизоляция. А для невакцинированных въезжающих из Индии или России двухнедельная самоизоляция будет даже при наличии теста.

Все это, конечно, не самые жесткие меры по сравнению с тем, что мы уже пережили.

Другое дело – что у нас-то показатели по привитым гражданам настолько мизерны, что вводимые ограничения коснутся абсолютного большинства приезжающих.

"Гибридная агрессия" Лукашенко: от кого Литва отгородится украинской колючей проволокой

Правительство вчера приняло проект президентского указа о посылке в Литву самой оригинальной гуманитарной помощи – колючей проволоки. Звучит абсурдно, но это правда.

Хотя, называть ее "гуманитарной" все-таки цинично. Ведь этой колючей проволокой власти Вильнюса хотят отгородиться от тысяч беженцев из стран Азии, которые хотят нелегально попасть в Евросоюз. Причем проволока – это временная мера, в качестве постоянной же хотят построить стену – точно такую же, какую Дональд Трамп строил на южной границе от мексиканцев.

В происходящем на литовско-белорусской границе Вильнюс обвиняет официальный Минск и даже называет это "гибридной агрессией".

Не секрет, что Украина и Белоруссия давно являются одним из основных каналов нелегальной миграции в Евросоюз. В наши страны попасть проще, чем в Литву или Польшу, а из наших стран, в свою очередь, уже проще попасть в государства ЕС. Отсюда и спрос.

Пока у ЕС с Александром Лукашенко были нормальные отношения, белорусские власти принимали решительные меры для пресечения нелегальной миграции (в Украине их тоже принимают, но не афишируют). Но, поскольку теперь, по версии Евросоюза (включая Литву) в Белоруссии власти как бы нет, то они и не вправе ожидать, что "несуществующие" власти будут ограждать их границу от нелегальных мигрантов. Поэтому в сложившейся ситуации Вильнюс может винить только себя – ведь именно Литва (в паре с Польшей) была инициатором волнений в Минске и последующего непризнания Лукашенко.

Что касается колючей проволоки и стены, то Бацька наверняка будет только рад таким нововведениям. С нелегальной миграцией в Литву он-то справится, а вот то, что из Литвы в Белоруссию не смогут свободно перемещаться "подрывные элементы", безусловно, скажется благотворно на устойчивости власти Лукашенко.

"СП-2": "подарок" к визиту Зеленского в США

"Северный поток - 2" построен на 99%. Вчера главное судно-укладчик "Академик Черский" завершило свой план работ, оставив лишь небольшой участок в прибрежной зоне для своего "младшего партнера" – судна "Фортуна".

Это уже дало повод не только самой компании "Nord Stream 2 AG", но и ее партнерам в Европе заявить, что в августе укладочные работы будут завершены и что до конца года газопровод заработает.

Собственно, новость о том, что все фактически завершится в ближайшие 33 дня, по-особому высвечивает дату визита Владимира Зеленского в Вашингтон, которая была определена Белым домом. 30 августа (а в Европе это уже будет 31 августа) разговаривать о "Северном потоке - 2" президентам США и Украины уже смысла не будет. Можно будет говорить только о том, что Украина сможет получить в качестве компенсации за уже завершенный проект. А это, как говорится, вопрос доброй воли Запада, и довольствоваться придется тем, что дадут.

Вполне вероятно, что именно так и рассуждали в Белом доме, определяя дату визита Зеленского. Байден (или кто там у него реально определяет внешнюю политику) предпочел Германию Украине.

Выбор, впрочем, довольно очевидный. Просто Киеву нужно привыкнуть к мысли, что есть такое понятие – стратегический партнер второго сорта.