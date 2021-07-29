Сегодня и в ближайшие дни во многих районах Украины синоптики прогнозируют дожди, местами с градом и шквалами. Непогода уже пронеслась по Ровенской области. Особенно сильные осадки наблюдались в Варасском районе.

В селе Млынок выпал град размером с куриное яйцо, налетел мощный ветер и ливень. Крыши и машины ледяные шарики сильно не успели побить, потому что град прошел.

Как сообщала "Страна", завтра в Украину придут жара и сильные дожди. Карта погоды по областям. Сухо будет только в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях, а также – в Крыму. В других регионах пройдут грозы.

Недавно возле Мариуполя прошла масштабная буря, закрывшая собой все небо. При всем этом дул восточный ветер, вдруг подул еще и западный ветер, волны задвигались навстречу друг другу, ударились, образуя настоящий водяной столб. Вскоре упомянутый "столб" рухнул на берег, затопив пляж. После этого сверкнула молния, которая привела к проблемам с электроэнергией в прилегающем к морю поселке.

Напомним, что сегодня два северных циклона принесли в Украину дожди.