Бывшему мужу российской телеведущей, рэперши и экс-супруги Гуфа Айзы Долматовой дали тюремный срок в Индонезии. Дмитрий Анохин обвинен в подделке результатов ПЦР-тестов на коронавирус.

О тюремном заключении Долматова сообщила в виедообращении, адресованном президенту Индонезии.

Анохина задержали в марте при въезде на индонезийский остров Бали вместе с подругой Еленой Мух. Пару приговорили к восьми месяцам заключения.

Для участия в записи Айза привлекла 11-летнего сына Сами от рэпера Гуфа и 4-летнего Элвиса - от Анохина. Оба мальчика называют Анохина папой.

Семья попросила президента Индонезии помиловать и выпустить мужчину.

В обращении Долматова заверила, что с уважением относится к законам страны, где прожила несколько лет и где у нее много друзей. Экс-супруга при этом она назвала жертвой мошенников.

Айза воззвала к отцовским чувствам президента, упирая на то, что Дмитрия дома ждут дети. Кроме того, по словам ведущей, у заключенного пожилые родители, которые нуждаются в заботе.

"Вы сами являетесь отцом. Родители у Дмитрия очень старые и они нуждаются в материальной поддержке, поддержке Дмитрия. Он один в семье. На протяжении четырех месяцев мы не можем выйти на связь с Дмитрием и Еленой. Мы очень сильно переживаем, их семьи ждут их дома. Джоко Видодо, со всем уважением, очень прошу о помиловании для отца моих сыновей. Дети очень скучают по своему отцу", - сказала телеведущая.

Подделка ПЦР-тестов - давно уже хорошо налаженный бизнес в разных странах, не исключая Украину. Например, в мае СБУ разоблачила онлайн-сеть сбыта поддельных результатов теста, которая проработала почти год.

Мы подробно рассказывали, как в Украине торгуют фальшивыми результатами тестов.