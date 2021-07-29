В "Оппозиционной платформе - за жизнь" прокомментировали многотысячный крестный ход в честь 1033-летия крещения Руси, состоявшийся в Киеве 27 июля. В партии сожалеют, что представители власти не присоединились к шествию, и констатировали, что при Зеленском гонения на УПЦ не снизили накала.

Заявление появилось на сайте политсилы.

По мнению партии, 27 июля людей вели по улицам столицы вера в Бога и христианские ценности добра и мира, стремление к единству и духовности, преодолению мирских конфликтов. Среди участников шествия были и члены ОПЗЖ, добавили в партии.

"Жаль, что власть не нашла в себе духовной силы присоединиться к шествию. Ее совершенно не интересуют стремления верующих и всех украинских граждан. Для власти церковь – это инструмент политического влияния и манипуляций. Так было во время Порошенко. Такую же позицию занял нынешний президент и его команда", - констатировали в "Оппоплатформе".

Как считают в партии, церковь, проповедующая примирение и единство, становится угрозой для политики общественного раскола и розни, которая реализуется в Украине.

"Поэтому и продолжаются ее преследования и ликвидируются приходы УПЦ, покрываются рейдерские захваты храмов и церковного имущества, ведется травля священников УПЦ. На этом фоне мелочные придирки к организации крестного хода, попытки приуменьшить масштаб события только подчеркивают неуважительное отношение украинской политической верхушки к своему народу", - считают в ОПЗЖ.

"Оппоплатформа" выразила свою поддержку организаторам шествия.

Ранее "Страна" приводила реакцию властей и порохоботов на крестный ход. Так, Зеленский раскритиковал его, возмутившись тем, что сотни тысяч людей пришли без защитных масок на лице.

А соратник Порошенко, экономист Борис Кушнирук предложил раздавать участникам крестного хода в Киеве полоний и "Новичок".