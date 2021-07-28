В США генерирующий магнитное поле шлем на 31% уменьшил массу раковой опухоли головного мозга пациента. Причем это одна из самых агрессивных злокачественных опухолей - глиобластома.

О результатах клинических испытаний многообещающего метода лечения написал сайт Frontiers in Oncology.

Глиобластома - вид рака, который быстро убивает больных. Если проводить химио- и радиотерапию, пациенты все равно умирают в среднем в течение 15 месяцев, а без лечения живут всего три месяца. Вырезать такую опухоль не всегда можно: операция чревата повреждением важных участках мозга.

Несколько лет назад Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило лечение рака электрическим полем. Во время такого лечения разрушаются структуры опухолевых клеток, что препятствует росту новообразования. При рецидивирующей глиобластоме этот метод увеличивает выживаемость на полмесяца, а при впервые диагностированной - на 31%.

Американские врачи из Хьюстонского неврологического института решили использовать этот метод для лечения пациента с рецидивирующей глиобластомой. Они усовершенствовали устройство для проведения терапии, в результате чего оно стало генерировать не электрическое, а магнитное поле.

Прибор представляет собой шлем со встроенными вращающимися магнитами. Они соединены с электронным контроллером, который питается от аккумуляторной батареи. Магнитное поле вызывает гибель раковых клеток.

Пациент носил шлем дома по шесть часов ежедневно. Лечение продолжалось пять недель, а затем его пришлось прекратить, так как мужчина упал и получил травму головы, от которой впоследствии скончался. Врачи не нашли связи между проводимым лечением и причиной смерти. К тому же мужчина периодически падал и до начала лечения.

Последнее промежуточное исследование мозга выявило, что объем злокачественного образования у пациента уменьшился на 31%. До этого в клинических исследованиях не упоминалось о таком значительном уменьшении размера опухоли при неинвазивном лечении.

Исследователи признают, что пока говорить об абсолютном успехе применения магнитного шлема в лечении рака мозга рано, так как в испытании участвовал только один пациент. Но медики настроены оптимистично и планируют в будущем привлечь к исследованию больше пациентов.

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