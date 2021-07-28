В случае угрозы Таджикистану из Афганистана Россия поможет этой стране военной силой. Для стабильности Таджикистана в нем функционирует 201-я база ВС РФ.

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает Интерфакс-Россия.

"201-я база для того тут и существует, чтобы сохранять стабильность и спокойствие в этом регионе одного из членов ОДКБ в Центральной Азии", - сообщил министр обороны РФ.

Шойгу сообщил, что российские военные фиксируют активные перемещения боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) на территорию Афганистана из разных стран, включая Сирию и Ливию.

"Мы, конечно, очень надеемся, что в Афганистане будет достигнут какой-то консенсус и межнациональное примирение. Но при этом мы видим, насколько активно перемещаются, передвигаются туда из разных регионов, в том числе – из Сирии, Ливии игиловские подразделения. Причем, в какой-то части наблюдаем и такую довольно серьезную организованность этих передвижений", - сказал Шойгу.

Как сообщала "Страна", министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал вывод войск США в Афганистане. Он считает, что США на фоне проигрыша в Афганистане пытаются закрепиться в Центральной Азии.

Ранее стало известно о том, что столица Афганистана - Кабул осталась без света из-за подрыва линий электропередач со стороны талибов. При этом в пресс-службе армии Афганистана заявили, что за минувшие сутки в стране были ликвидированы 187 талибов.

Также стало известно, что президент США после встречи с представителем Багдада объявил о завершении американской военной миссии в Ираке. "Наша роль в Ираке будет доступной, мы продолжим обучать, помогать и бороться с ИГИЛ по мере возникновения. К концу года мы не будем более осуществлять боевую миссию в Ираке", - сказал президент США.