Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева объявила о прибытии миссии фонда в Украину в сентябре.

Об этом она написала 28 июля в своем Твиттер-аккаунте после сообщения о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В записи Георгиева назвала беседу с Киевом конструктивной, а также похвалила Украину за выполнение требований МВФ.

"Очень конструктивный звонок президенту Зеленскому об успешном экономическом прогрессе Украины в рамках программы МВФ. Надеемся на наше продуктивное участие в нашей работе по остающимся вопросам во время миссии в сентябре", - гласит запись в микроблоге директора МВФ.

Как писала "Страна", на днях стало известно, что в августе Украина может получить внезапный подарок от МВФ, не выполняя вообще никаких условий из тех, которые фонд обычно навязывает Киеву. Просто за свое членство в МВФ Украине могут выделить $2,7 млрд. Мы подробно разбирались, с какой целью нам выделяют эти деньги.

Также мы сообщали, что в конце июня МВФ назначил своего нового постпреда в Украине. Им стал ведущий экономист фонда в ОАЭ Ваграм Степанян.