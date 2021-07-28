Скончался советский хозяйственный и политический деятель, министр общего машиностроения СССР и последний член Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) Олег Бакланов. Ему было 89 лет.

О смерти Бакланова сообщил в своем Телеграм-канале глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Сегодня ушел из жизни Олег Дмитриевич Бакланов, руководивший нашей ракетно-космической отраслью и возглавлявший Министерство общего машиностроения СССР. Олег Дмитриевич дружил с моим отцом, часто бывал в нашем доме. Мои искренние соболезнования его родным и близким!" - сказано в записи Рогозина.

Бакланов родился в 1932 году в Харькове, где получил первое образование в школе и ремесленном училище связи, а также устроился на свою первую работу на Харьковский приборостроительный завод - монтажником.

До середины 1970-х он жил, трудился, а также занимался наукой в Харькове, а в 1976 году стал заместителем министра общего машиностроения. В апреле 1983 года его назначили уже министром общего машиностроения СССР.

С 1985 по 1988 годы, будучи главой ракетно-космической отрасли Советского Союза, Бакланов курировал государственную программу по созданию многоразовой космической системы "Энергия - Буран".

Во время событий 19-21 августа 1991 года он вошел в состав ГКЧП. Позже он объяснял это тем, что решил встать на защиту государства.

В 2000-х Бакланов активно занимался политикой и бизнесом: занимал пост советника вице-спикера Госдумы Сергея Бабурина, работал советником президента банка "Мир".

Бакланов следил за событиями в независимой Украине. Он возглавлял региональную общественную организацию "Общество дружбы и сотрудничества народов России и Украины", во время президентских выборов 2004 года поддерживал Виктора Януковича, а в 2005 году выступил в поддержку арестованного Бориса Колесникова.

Недавно "Страна" вспоминала события 1991 года, в том числе связанные с ГКЧП.

А к 25-летию переворота мы подробно рассказывали, как жители СССР узнали о ГКЧП.