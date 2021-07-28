К 28 июля пылающие по Турции лесные пожары уже видны туристам на побережье.

Накануне в районе Ичмелер курортного города Мармарис огонь уничтожил около 100 гектаров леса, а 28 июля пожар пылал уже около города Манавгат, который находится в 76 км от Антальи и менее чем в 5 км от курортного Сиде.

Сообщается, что с пляжей Сиде уже видны черные клубы пылающего совсем рядом пожара.

Власти провинции Анталья сообщили, что пожарные пытаются взять пожар в районе Манавгата под контроль. К борьбе с огнем привлечено два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин. В тушении пожара принимают участие и направленные Россией самолеты-амфибии Бе-200.

В Манавгате черный дым виден уже в непосредственной близости от жилых домов. Возгорание происходит в двух точках лесного массива. При этом из-за сильного ветра пламя быстро распространяется по большой территории. В городе из-за пожара проведена эвакуация трех жилых кварталов.

Туристы, в том числе российские, массово публикуют в соцсетях видео происходящего: пустующие бассейны отелей и небо, затянутое черным дымом.

Мы разбирались, как граждане Украины и России общаются и отдыхают друг с другом на курортах Турции.

Как сообщала "Страна", директор заповедника "Хортица" заявил об умышленном поджоге соснового леса. "Мы отметили, что было сразу несколько мест, где вспыхнул огонь, поэтому вероятнее всего и скорее всего речь идет об умышленном поджоге. Пожар охватил площадь около четырех гектаров. Но угроза распространения огня была очень серьезной из-за сильного огня и ветра", - рассказал директор Национального заповедника Украины "Хортица" Максим Остапенко.

Также мы писали о том, что на Черниговщине загорелось пшеничное поле в одном из фермерских хозяйств.