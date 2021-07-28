Президент Владимир Зеленский, на днях устроивший чистку в СБУ, уволил главу Генштаба вооруженных сил Сергея Корнийчука, командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Евгения Мойсюка и командующего Операцией объединенных сил на востоке страны Владимира Кравченко.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Начальником Генерального штаба ВСУ назначен Сергей Шаптала , а командующим Операцией объединенных сил - Александр Павлюк.

В связи с кадровыми перестановками Зеленский призвал командиров всех уровней в Вооруженных силах, руководителей в сфере обороны и в секторе безопасности активизировать модернизацию армии и подготовку военнослужащих к защите Украины в условиях современной войны.

"Сейчас в мире происходит стремительная трансформация сил и средств для ведения войны. Наши военные должны быть готовы к максимально эффективному выполнению задач в любых условиях", - заявил президент.

Он добавил, что эффективное взаимодействие между командирами и руководителями всех уровней является основой для успешного функционирования сферы обороны и сектора безопасности.

"После проведенных ротаций и замены командиров и руководителей как в армии, так и в Министерстве обороны ожидаю более системной работы и понимания каждым бойцом нашей армии перспективы развития Вооруженных сил в целом", - резюмировал глава государства.

Напомним, вчера Зеленский решил уволить Руслана Хомчака с поста главнокомандующего ВСУ. Новым главнокомандующим стал генерал-майор Валерий Залужный.

А на прошлой неделе президент уволил главу Службы внешней разведки Валерия Кондратюка, заменив его Александром Литвиненко.