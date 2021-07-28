В России считают, что американские спецслужбы "испокон веков" работают в стране и это беспокоит Кремль.

Об этом заявил представитель главы РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

Как сообщается, так он прокомментировал слова президента США Джо Байдена, который во вторник обращаясь к разведчикам заявил, что президента России Владимира Путина "адски беспокоит", что американские разведчики "лучше, чем его команда".

"Американские спецслужбы работают у нас и, конечно, это нас беспокоит. Это было испокон веков и это не прекращается", - заявил Песков.

Также он призвал, что "американские спецслужбы очень сильные, и разведка у них очень сильная".



"Но утверждать, кто сильнее, кто слабее, наверное, дело неблагодарное. Естественно, странно было бы, если бы глава американского государства своим разведчикам говорил бы другое что-то. Но, поверьте мне, у нас есть очень много поводов гордиться нашими разведчиками и контрразведчиками", - сказал Песков.

Напомним, ранее Песков заявил, что США являются не партнерами России, а ее "оппонентами или визави". В то же время он заявил, что глава государства Владимир Путин регулярно демонстрировал желание нормализировать отношения между двумя странами.

Также сообщалось, что администрация Байдена опасается, что новые санкции в отношении России приведут к эскалации конфликта.