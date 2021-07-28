В Кремле обеспокоены работой американских шпионов в России
В России считают, что американские спецслужбы "испокон веков" работают в стране и это беспокоит Кремль.
Об этом заявил представитель главы РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".
Как сообщается, так он прокомментировал слова президента США Джо Байдена, который во вторник обращаясь к разведчикам заявил, что президента России Владимира Путина "адски беспокоит", что американские разведчики "лучше, чем его команда".
"Американские спецслужбы работают у нас и, конечно, это нас беспокоит. Это было испокон веков и это не прекращается", - заявил Песков.
Также он призвал, что "американские спецслужбы очень сильные, и разведка у них очень сильная".
"Но утверждать, кто сильнее, кто слабее, наверное, дело неблагодарное. Естественно, странно было бы, если бы глава американского государства своим разведчикам говорил бы другое что-то. Но, поверьте мне, у нас есть очень много поводов гордиться нашими разведчиками и контрразведчиками", - сказал Песков.
Напомним, ранее Песков заявил, что США являются не партнерами России, а ее "оппонентами или визави". В то же время он заявил, что глава государства Владимир Путин регулярно демонстрировал желание нормализировать отношения между двумя странами.
Также сообщалось, что администрация Байдена опасается, что новые санкции в отношении России приведут к эскалации конфликта.