В Саратовской области бывшие муж и жена пригласили в гости 32-летнего знакомого. После употребления алкоголя он начал плевать на пол кухни, а на замечание по поводу этого ответил бранью. В результате гость был убит с помощью молотка и ножа экс-супругами.

Об этом 28 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления Следкома России (СКР).

Сообщается, что избиение плюнувшего на пол началось с того, что экс-глава семьи сходил за молотком, а затем два раза ударил им гостя по голове. Бывшая супруга хозяина ухватила нож и нанесла несколько ударов жертве. Ее бывший супруг забрал нож у женщины, но не для того, чтобы остановить кровопролитие: он сам нанес несколько ударов ножом в область головы и по телу.

Труп супруги погрузили на санки и выбросили с моста в реку, где его и нашел прохожий. Смерть потерпевшего наступила вследствие колото-резанного ранения левой паховой области с повреждением левой бедренной вены, осложнившегося острой кровопотерей.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 ("Убийство") Уголовного кодекса России. Подозреваемых экс-супругов поместили в СИЗО. Женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Как сообщала "Страна", сотрудники правоохранительных органов раскрыли убийство 20-летней давности благодаря раскаянию киллера.

Ожидаемо, что подозреваемый в попытке покушения против президента Мали "случайно умер в тюрьме". Власти Мали сообщили, что у него "резко ухудшилось самочувствие". Сам президент Мали в ходе инцидента не пострадал.