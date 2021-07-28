В Полтаве случился скандал, связанный с ТикТок челленджем, участники которого воруют автомобильные колпачки. Сожитель матери одного из подростков-воришек явился извиняться к жертве челленджа, но внезапно принялся бить лопатой по лобовому стеклу ее легковушки.

Об этом рассказывает интернет-издание "Полтавщина" со слов пострадавшей.

Женщина по имени Виктория живет в частном секторе. 26 июля она припарковала у двора свой Opel Vectra. Включенный видеорегистратор снял, как поздно вечером к автомобилю на велосипедах подъехали подростки и скрутили колпачки.

Виктория выставила запись в своем Фейсбуке, а утром 27 числа подала заявление в полицию о краже.

Видео кражи колпачков

Вскоре в комментариях под Фейсбук-постом появилась некая Татьяна, как выяснилось, мать одного из подростков-воришек по имени Степан. Татьяна написала, что в 20:00 хочет прийти к Виктории, чтобы извиниться.

Владелица авто вышла во двор, где внезапно услышала крики и увидела, как незнакомый мужчина лупит лопатой по лобовому стеклу машины, на которой подъехал к дому ее супруг.

Видео нападения неадекватного мужчины с лопатой

Агрессивный гость успел разбить еще и соседский автомобиль.

Виктория увела детей подальше от человека с лопатой, потому что ее 7-летний сын очень испугался, и вызвала полицию. Однако дебошир внезапно скрылся из виду.

Татьяна заявила, что это ее одноклассник, а потом вдруг сказала, что вообще не знает нападавшего. Однако друзья Виктории узнали мужчину: это был сожитель Татьяны.

Виктория написала второе заявление - уже по поводу разбитого стекла. И надеется, что правоохранители задержат виновного.

Зачем Татьяна решила пойти улаживать конфликт с агрессивно настроенным спутником, пока неясно.

Что касается челленджа, то его участники (обычно дети) воруют колпачки с автомобильных колес и потом выставляют их фото в своих аккаунтах.

В ТикТоке гуляет много странных челленджей, причем некоторые из них опасны для жизни, как, например, "Выпей 40 таблеток и посмотри, что будет".

Год назад "Страна" рассказывала о челлендже в Инстаграме, участницы которого оголяли грудь.