Сотрудники погранслужбы на контрольно-пропускном пункте "Киев" во время проверки отправления из Таиланда обнаружили в пакете дорогостоящий изумруд, который пытались выдать за бижутерию.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

"В пакете пограничники и сотрудники таможни обнаружили обработанный камень зеленого цвета, квадратной формы размером 1 на 1 см. Он, скорее всего, является изумрудом и стоит более 10 000 долларов США, хотя в сопроводительных документах указано, что камень искусственного происхождения и стоит 22 доллара США", - говорится в сообщении.

Драгоценность была изъята для проведения геммологической экспертизы. В данный момент таможенники составляют протокол о нарушении таможенных правил.

Напомним, ранее мы писали, что СБУ раскрыла два международных канала контрабанды цифровой техники Apple и драгоценностей от известных брендов. Преступники пытались провезти через международный аэропорт "Борисполь" товар на сумму более 30 млн гривен.

Также сообщалось, что в Харькове поймали вора, укравшего драгоценностей больше чем на миллион гривен.