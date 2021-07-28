Введение третьей дозы вакцины против коронавируса производства Pfizer и BioNTech может существенно усилить защиту от варианта "дельта".

Такой вывод сделан в отчете об эффективности вакцины за второй квартал 2021 года, опубликованном Pfizer 28 июля.

Согласно приведенным в документе данным, уровень антител против варианта "дельта" у людей в возрасте от 18 до 55 лет, получивших третью дозу вакцины, более чем в пять раз выше, чем после вакцинации второй дозой. А среди людей в возрасте от 65 до 85 лет уровень антител против того же опасного варианта после получения третьей дозы вакцины более чем в 11 раз превышает уровень после второй дозы.

Исследователи пришли к выводу, что после введения третьей дозы (по сравнению с положением до ее введения) потенциал нейтрализации "дельта"- штамма возрастает в сто раз.

Также удалось установить, что уровень антител против исходного варианта коронавируса и бета-варианта, впервые выявленного в Южной Африке, тоже намного выше после третьей дозы, чем после второй.

Правда, эти данные еще не прошли рецензирование.

В начале июля СМИ сообщали, что Pfizer и BioNTech уже в августе могут приступить к испытаниям обновленной версии своей вакцины против коронавируса, которая будет способна защитить от опасного и штамма "дельта".

Что касается третьей прививки, о ее целесообразности разговоры идут давно. Например, в Евросоюзе считают, что сценарий иммунизации населения тремя дозами весьма вероятен.