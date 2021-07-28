В четверг, 29 июля, в Украине ожидается жаркая и дождливая погода. Только Югу страны удастся избежать осадков.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В среднем днем в Украине температура воздуха будет составлять от +29 до +30 градусов. Немного прохладнее будет в западных областях. Во Львове воздух прогреется лишь до +26 ... +28 градусов.

На Юге страны ожидается жара. В частности в Одесской и Николаевской областях воздух прогреется до +35 градусов.

В столице завтра до +31 градуса. Днем в Киеве ожидаются грозы.

Сухо будет только в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях, а также – в Крыму. В других регионах пройдут грозы.

Погода в Украине в четверг:

Ужгород – +28 ... +30

Львов – +26 ... +28

Ивано-Франковск – +27 ... +29

Тернополь – +27 ... +29

Черновцы – +27 ... +29

Хмельницкий – +27 ... +29

Луцк – +27 ... +29

Ровно – +27 ... +29

Житомир – +28 ... +30

Винница – +29 ... +31

Одесса – +33 ... +35

Николаев – +33 ... +35

Херсон – +32 ... +34

Симферополь – +30 ... +32

Кропивницкий – +29 ... +31

Черкассы – +29 ... +31

Чернигов – +29 ... +31

Сумы – +29 ... +31

Полтава – +29 ... +31

Днепр – +29 ... +31

Запорожье – +32 ... +34

Донецк – +30 ... +32

Луганск – +30 ... +32

Харьков – +30 ... +32

Киев – +29 ... +31

Напомним, ранее мы писали, что завтра в Киеве ждут мощную грозу. В четверг столицу Украины накроет непогода.

Также сообщалось, что в Африке выпал снег и ударили рекордные морозы. Такая погода будет держаться неделю.