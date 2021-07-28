В Украине ожидаются грозы и жара. Фото: Pixabay

В четверг, 29 июля, в Украине ожидается жаркая и дождливая погода. Только Югу страны удастся избежать осадков. 

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. 

В среднем днем в Украине температура воздуха будет составлять от +29 до +30 градусов. Немного прохладнее будет в западных областях. Во Львове воздух прогреется лишь до +26 ... +28 градусов.

На Юге страны ожидается жара. В частности в Одесской и Николаевской областях воздух прогреется до +35 градусов. 

В столице завтра до +31 градуса. Днем в Киеве ожидаются грозы. 

Сухо будет только в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях, а также – в Крыму. В других регионах пройдут грозы. 

Погода в Украине в четверг:

  • Ужгород – +28 ... +30
  • Львов – +26 ... +28
  • Ивано-Франковск – +27 ... +29
  • Тернополь – +27 ... +29
  • Черновцы – +27 ... +29
  • Хмельницкий – +27 ... +29
  • Луцк – +27 ... +29
  • Ровно – +27 ... +29
  • Житомир – +28 ... +30
  • Винница – +29 ... +31
  • Одесса – +33 ... +35
  • Николаев – +33 ... +35
  • Херсон – +32 ... +34
  • Симферополь – +30 ... +32
  • Кропивницкий – +29 ... +31
  • Черкассы – +29 ... +31
  • Чернигов – +29 ... +31
  • Сумы – +29 ... +31
  • Полтава – +29 ... +31
  • Днепр – +29 ... +31
  • Запорожье – +32 ... +34
  • Донецк – +30 ... +32
  • Луганск – +30 ... +32
  • Харьков – +30 ... +32
  • Киев – +29 ... +31

Скриншот из Укргидрометцентра

Напомним, ранее мы писали, что завтра в Киеве ждут мощную грозу. В четверг столицу Украины накроет непогода.

Также сообщалось, что в Африке выпал снег и ударили рекордные морозы. Такая погода будет держаться неделю.

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