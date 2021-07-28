+35 и грозы. Завтра в Украину придут жара и сильные дожди. Карта погоды о областям
В четверг, 29 июля, в Украине ожидается жаркая и дождливая погода. Только Югу страны удастся избежать осадков.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
В среднем днем в Украине температура воздуха будет составлять от +29 до +30 градусов. Немного прохладнее будет в западных областях. Во Львове воздух прогреется лишь до +26 ... +28 градусов.
На Юге страны ожидается жара. В частности в Одесской и Николаевской областях воздух прогреется до +35 градусов.
В столице завтра до +31 градуса. Днем в Киеве ожидаются грозы.
Сухо будет только в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях, а также – в Крыму. В других регионах пройдут грозы.
Погода в Украине в четверг:
- Ужгород – +28 ... +30
- Львов – +26 ... +28
- Ивано-Франковск – +27 ... +29
- Тернополь – +27 ... +29
- Черновцы – +27 ... +29
- Хмельницкий – +27 ... +29
- Луцк – +27 ... +29
- Ровно – +27 ... +29
- Житомир – +28 ... +30
- Винница – +29 ... +31
- Одесса – +33 ... +35
- Николаев – +33 ... +35
- Херсон – +32 ... +34
- Симферополь – +30 ... +32
- Кропивницкий – +29 ... +31
- Черкассы – +29 ... +31
- Чернигов – +29 ... +31
- Сумы – +29 ... +31
- Полтава – +29 ... +31
- Днепр – +29 ... +31
- Запорожье – +32 ... +34
- Донецк – +30 ... +32
- Луганск – +30 ... +32
- Харьков – +30 ... +32
- Киев – +29 ... +31
Напомним, ранее мы писали, что завтра в Киеве ждут мощную грозу. В четверг столицу Украины накроет непогода.
Также сообщалось, что в Африке выпал снег и ударили рекордные морозы. Такая погода будет держаться неделю.