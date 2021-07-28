Женщина и двое детей успели выбежать из дома под Ивано-Франковском, на который упал самолет
Во время крушения "Адвантик ВТ-10" 28 июля близ села Шепаровцы Ивано-Франковской области, в доме, на который пикировал легкомоторный самолет, были люди. Но они в последний момент успели выбежать.
Об этом пишет пресс-служба Национальной полиции в Фейсбуке.
По данным правоохранителей, в момент падения самолета в доме находились женщина и двое детей. Они услышали подозрительный шум и вовремя выбежали на улицу. Никто из них не пострадал.
Между тем в связи с падением воздушного судна открыто уголовное производство. Предварительная квалификация происшествия - нарушение правил воздушных полетов.
Сейчас полицейские проводят следственные действия для установления причин авиакатастрофы, которая унесла жизни четырех находившихся на борту человек.
"На месте инцидента продолжают работать следственно-оперативная группа областной полиции, эксперты-криминалисты и представители экстренных служб. Во время следствия будут установлены все обстоятельства аварии", - заверил начальник полиции Прикарпатья.
Место крушения и авто спецслужб возле него. Фото: Нацполиция
Как рассказывала "Страна", на борту рухнувшего самолета находились пилот и три гражданина США - хасиды.
Мы также разбирались в причинах крушения судна.