Власти Беларуси продлили действие ограничений на въезд в республику через украинскую границу.

В связи с этим Государственная пограничная служба Украины обнародовала на своем сайте разъяснения касательно порядка пересечения границы.

Запрет на въезд в Беларусь не распространяется на:

иностранцев, которые въезжают по дипломатическим и служебным паспортам, по пропуску ООН или проездным документам Евросоюза, а также членов их семей, следующих с ними;

членов экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад, проводников грузовых вагонов международного железнодорожного сообщения;

иностранцев, которые являются близкими родственниками, супругами, которые имеют разрешение на постоянное или временное проживание на территории Беларуси, или граждан Беларуси;

иностранцев, которые пребывают в республику для получения образования в образовательных учреждениях Беларуси (например, для вступления в белорусский вуз) - при предоставлении ими документов (копий документов) учреждения образования, которые подтверждают цель поездки (приглашение на обучение, справка-вызов, справка о получении образования и т.д.);

лиц, следующих для проведения вакцинации от инфекции Covid-19.

В то же время люди, которые приезжают в республику из стран, включенных в список на сайте Минздрава Беларуси, где выявляются случаи коронавирусной болезни, в том числе и те, которые следуют транзитом, должны пройти семидневную самоизоляцию. Иностранцы старше 6 лет, кроме тех, у кого есть разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, должны иметь оригинал или копию медицинского документа, который подтверждает отрицательный тест на коронавирусную болезнь, оформленный в течение трех дней до даты пересечения границы.

Также ограничения не касаются тех лиц, у кого есть вид на жительство или другой документ, подтверждающий право на проживание на территории другого государства, лиц, которые приезжают на лечение, по трудовому контракту, для работы за рубежом или обучения, а также для тех, у кого есть разрешение на проживание в Беларуси. Во всех указанных случаях пересекать границу можно не чаще раза в течение шести месяцев.

В то же время ограничения на въезд не касаются случаев получения гражданами Беларуси и иностранцами информации о смерти близких родственников, которые проживают за рубежом или в Беларуси соответственно.

Напомним, 2 июля президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественном мероприятии в честь Дня Независимости республики заявил, что поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной, так как "огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь".

В тот же день в украинском МИД сообщили, что не получали официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Беларуси. 3 июля украинские пограничники заявили об отсутствии признаков закрытия границы. В свою очередь в Госпогранкомитете Беларуси заявили об усилении охраны государственной границы с Украиной.