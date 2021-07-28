Народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Киева пожалел, что во время Евромайдана тогдашний президент Виктор Янукович не смог подавить протесты силой.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в среду, 28 июля.

Кива заявил, что несмотря на то, что в 2014 году он и сам принимал участие в событиях на Майдане, сейчас он жалеет об этом и призывает все исправить.

"Хоть я в 14-ом и был на "майдане" одураченный "евроинтеграцией", жаль, что у него (президента Виктора Януковича - Ред.) не хватило духу давить нас, тех, кто скакал как идиоты, танками и БТРами! Жертв, конечно, было бы больше, зато страну спасли бы от войны, колонизации и раздробления. Осознание и здравый смысл приходит со временем. Нужно все исправлять!", - написал народный депутат.

Напомним, ранее член комитета по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат фракции ОПЗЖ и бывший советник Арсена Авакова Илья Кива прокомментировал "Стране" отставку Арсена Авакова с должности главы МВД. По его слова, он с глубоким уважением относится к Арсену Авакову, невзирая на разногласия в политических взглядах.

Также мы писали, что Илья Кива сжег на Андреевском спуске нацистскую фуражку.