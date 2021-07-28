Главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал подробности о первом умершем в Украине человеке с COVID-19, спровоцированным "дельта"-штаммом коронавируса. По словам чиновника, пациент длительное время не выезжал за пределы страны. То есть заражение произошло в Украине.

Слова главного санврача цитирует телеграм-канал "Украина24".

Кузин сообщил, что умерший мужчина работал врачом.

"У него не было опыта путешествий за границу в течение последних нескольких месяцев. Налицо факт инфицирования на территории Украины или при исполнении служебных обязанностей", - констатировал Кузин.

По информации других СМИ, Кузин также заявлял, что у скончавшегося от варианта "дельта" мужчины были сопутствующие заболевания.

Между тем министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании Кабмина 28 июля объявил, что из-за угрозы распространения "дельты" всех въезжающих в Украину из РФ и Индии и при этом не привитых заставят отбывать 14-дневную самоизоляцию.

"Страна" подробно рассказывала, что в связи с введением новых "коронавирусных" правил въезда делать жителям "ЛНР" и "ДНР".